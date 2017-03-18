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﻿關淑怡涉刑恐獲保釋後閉關

2017-03-18 列印
■關淑怡去年10月凌晨在愉景灣墮海後獲救。資料圖片
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　　關淑怡前日在大嶼山愉景灣某酒店餐廳，因涉嫌刑事恐嚇及普通襲擊餐廳職員被拘捕，獲准保釋候查。當晚她再被傳媒發現在該酒店現身，對採訪極不耐煩。大批傳媒昨晨11時在酒店守候關淑怡現身，至傍晚仍未見她步出酒店。其間有兩男一女到酒店找關淑怡，逗留約兩小時離開，但未有回應記者提問。
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