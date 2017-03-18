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﻿展鵬被撞破與單文柔車廂開餐

2017-03-18 列印
■展鵬與定欣緋聞曾傳到似層層。
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　　陳展鵬跟胡定欣合作《城寨英雄》後成緋聞情侶，展鵬前晚被拍得跟落選港姐單文柔（圖）在山頂車內談心，他疑被撞破好事急於離開而撞及採訪車。展鵬事後接受電話訪問稱，去年擔任港姐評判與單碰面，前晚是兩人首次約會，因中環食店沒位便買外賣到山頂。

　　展鵬又稱，當時有人衝出來如「打劫」，驚慌下致撞車。他澄清跟定欣只是熒幕情侶，自己非「偷會新歡」，並承認對單印象不錯，「相處上幾舒服，可以交往吓。」
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