﻿中居不否認與靚女排舞師同居

日本天團SMAP解散後，成員們的去向一直都備受關注，曾揚言不婚兼不同居的中居正廣，上周被踢爆戀上靚女排舞師武田舞香，二人更共賦同居。前日中居在爆出戀情後首次現身，為節目《中居正廣圖書館》錄影，由於該節目安排到新的黃金時段播放，朝日電視台請來記者採訪，大批記者到場希望問中居的戀情，不過，中居一現身即笑着說：「今天只回答有關節目問題啊，所有問題我都會先自動過濾！」



雖然採訪時間都談及節目，但中居離開時即被記者狂問戀情，但他佻皮的笑說：「你們又不是我朋友，才不告訴你！」並沒有否認戀情。另外，中居亦坦言已習慣了沒有SMAP的日子，因為以前每星期都會一起錄影，最初是有點不習慣。



圖：網上圖片