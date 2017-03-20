﻿慈善跑全身濕晒 楊千嬅肥咗好多被誤有咗

千嬅透露因為天氣潮濕氧氣唔夠而唔敢出力跑怕哮喘發作，但都可乘機減肥。她說：「過年後肥咗好多，一星期前有人以為我有咗。」
提到與梁漢文、陳奕迅組成的「華星三寶」將計劃拍電影，千嬅坦承有此事︰「我哋打算拍一套關於香港情懷嘅故事。」
周國賢七月開show
而周國賢就以2小時15分16秒完成半馬賽事，為了今次慈善跑用了兩個月時間練習，又笑言完成比賽後要吃麻辣火鍋補充體力，另外，完成網劇後會籌備新專輯，並希望七月開騷。
下屆特首選舉將於周日投票產生，三名候選人昨晚出席由建制和非建制選委合辦的選舉論壇，林鄭月娥與曾俊華唇槍舌劍，擦出火花。林鄭披露她每次走進曾俊華辦公室，對方「枱頭係乜嘢都無，無file、無紙張」，暗批他...
2017-03-20
國家主席習近平昨與美國國務卿蒂勒森會面，習近平希望，兩國能妥善處理、管控敏感問題，令中美關係朝正確方向發展；而蒂勒森則稱，美方願本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神發展對華關係。 習近平表示，中美關係發展面臨重要機遇，美國總統特朗普上任後，二人通電話、通信後，均認為中美可成為合作夥伴，希望兩國能妥善處理、管控敏感問題，令中美關係朝正確方向發展。 蒂勒森指出，特朗普期待有機會透過訪問中國，增進相互了解，美方願本着不衝突不對抗、相互尊重、合作共贏精神發展對華關係，並加強美中協調合作，共同應對國際社會挑戰。 習近平亦請蒂勒森向特朗普轉達問候，並歡迎對方訪華。
2017-03-20
法國巴黎發生企圖恐怖襲擊，一名法籍突尼斯裔男子，上周在警方路障鳴槍射擊一名女警後，在奧利機場襲擊巡邏女兵並奪其步槍，其間曾高呼要為真主犧牲，士兵最終擊斃該名男子，警方懷疑死者是一名極端主義者，正扣留其...
2017-03-20
屋苑屢錄新高價，中原分行分行經理彭少忠表示，青衣灝景灣錄得高價成交，為8座中層B室，實用499方呎，兩房間隔，叫價800萬元，放盤10天，零議價沽出，呎價16032元，樓價創屋苑兩房新高，呎價更創全屋苑新高。單位享單邊全海景，買家為同區用家。原業主於10年10月以437萬元購入，沽貨帳面獲利363萬元，升值83%。 美聯分行區域聯席董事陳春輝表示沙田銀禧花園2座高層E室，實用約506方呎，兩房間隔，以約662萬元成交，實用呎價約13083元，創屋苑同類新高。買家為一名用家，見單位高層開揚，加上放盤買少見少，故承接作自住。 世紀21奇豐分行助理區域營業董事黎健峯表示，馬鞍山新...
2017-03-20
渣打集團（2888）過去兩年大舉重組、削成本再投資的策略成效漸見，本月才履新的渣打香港區行政總裁禤惠儀接受訪問時表示，首季業務勢頭良好，預計港區收入有機會連續第6季保持增長，又指雖有些部門因應科技發展而需要重組，但表明目前無計劃大裁員，料人手將維持約6000人。對按揭劈息戰持續升溫，甚至有大行減至H加1.28厘，她指，現時按息已很貼近底線，「再低就不健康」。 禤惠儀榮登港區一姐後首次接受訪問時談到渣打香港短、中、長期的發展。她說，短期而言，過去投放於渣打亞洲萬里通萬事達卡、強積金分銷業務等項的投資，漸見成效理想，香港業務收入連續5個季度及3個半年度出現穩步增長，期望...
2017-03-20
阿仙奴周六英超作客1:3負西布朗，爭奪前四的形勢漸趨被動之際，季後約滿的領隊雲加坦言快將公布心中有數的前程。禍不單行的是，槍手主力阿歷斯山齊士足踝受創，未知能否為智利在未來兩場世界盃外圍賽披甲。 槍手近五輪英超四負，今仗反對雲加的球迷又以飛機拉橫額表態及高舉「夠鐘！請你下台」等標語，呼籲擔任「廠長」廿一年的「教授」離開。早前表明季後即使離隊也不會退休的雲加直言：「我對未來心中有數，你們也快將知道。」 山神受傷牽連世盃外 對於因足踝受傷離場的山齊士，雲加指愛將堅持到最後：「其足踝狀況很差，只是他半場期間堅持上陣，但已無法加速突破，戰至六十五分鐘無奈退下火線。」智利將於...
2017-03-20
要打造立體眼妝，以多種色彩的眼影混色配搭是常見手法，不過多色重疊容易有浮粉現象。Laura Mercier就以革新烘烤技術研製出Baked Eye Colour，產品摒棄傳統乾粉壓製的方式，改以注入美...
2017-03-20
郭富城昨日到珠海出席發佈會，宣佈以車隊經理身份帶領「富盛車隊」出戰極速先鋒系列賽；正在蜜運的城城除了希望女友方媛屆時能到場打氣，更透露隊名的「盛」字具有多重含意，其中包括與女友開枝散葉，似默認好事近。...
2017-03-20
社區接二連三出現食肉菌致死個案，儼如響起一個警號，公共空間或已變成超級惡菌溫牀，若當局在炎夏到臨前不展開清潔大行動，百菌肆虐，公眾將面對極大衛生風險。 上月底將軍澳警署一名三十多歲警員右膝疼痛，往急症室求診，獲處方鎮痛藥，其後情況持續，他再求診，證實染上食肉菌，須切除右腿，但惡菌蔓延至器官，最後死亡。本月中醫管局公佈，一名八十一歲老翁去年底因喉嚨痛到屯門醫院求診，被診斷為上呼吸道感染，他三日後死亡，化驗結果顯示他染上食肉菌引致壞死性筋膜炎，其後死亡。日前一名六十三歲婦人因右肢無力到醫院求醫，確診患上食肉菌壞死性筋膜炎，其右腿先後接受四次清創及兩次截肢，最終返魂乏術。 一般而...
2017-03-20
昨日舉行打吡大賽，摩廄「佳龍駒」創造歷史，成為首匹香港四歲三冠王，而練者大摩第六度捧盃，另贏「飛來猛」梅開二度。至於首次贏打吡的莫雷拉，另贏「索先生」、「龍城猛將」、「鎏金驃」及「西方快車」，五W強勢...
2017-03-20