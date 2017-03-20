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﻿慈善跑全身濕晒 楊千嬅肥咗好多被誤有咗

2017-03-20 列印
■千嬅要喺雨中跑步，跑完全身濕透。
■千嬅要喺雨中跑步，跑完全身濕透。
■千嬅將跟梁漢文及陳奕迅拍一套關於正能量的電影。
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        楊千嬅同周國賢出席「聯合國兒童基金慈善跑」活動，賽事中途突然落大雨，最後，挑戰十公里賽事的千嬅以1小時5分鐘35秒完成。

        千嬅透露因為天氣潮濕氧氣唔夠而唔敢出力跑怕哮喘發作，但都可乘機減肥。她說：「過年後肥咗好多，一星期前有人以為我有咗。」

  提到與梁漢文、陳奕迅組成的「華星三寶」將計劃拍電影，千嬅坦承有此事︰「我哋打算拍一套關於香港情懷嘅故事。」

周國賢七月開show

  而周國賢就以2小時15分16秒完成半馬賽事，為了今次慈善跑用了兩個月時間練習，又笑言完成比賽後要吃麻辣火鍋補充體力，另外，完成網劇後會籌備新專輯，並希望七月開騷。

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