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﻿讚老婆眼光好 甄子丹湊仔女難過拍戲

2017-03-20 列印
■子丹今年已經是第五年擔任打吡大使。
■女騎師江碧蕙將於下周二同法籍網球教練Jerome於鄉村俱樂部結婚。
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        打吡大使甄子丹拖太太汪詩詩出席沙田馬場打吡賽事，問到愛駒「宇宙車神」會否落場，子丹說：「佢仲要繼續努力，喺佢嘅級別中獲取更好成績。」至於會否再買馬，佢就話要問老婆意見，「因為老婆眼光好。」

  子丹仲話自己成日錯，好似駕車時永遠轉錯方向，所以佢好聽老婆話，仲話聽老婆話會發達係至理名言。另外，子丹最近忙為新戲《追龍》補戲，因多咗時間在香港，會幫手湊仔女同睇功課，笑言比拍戲更難。

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