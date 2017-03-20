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﻿展鵬夜會落選港姐 胡定欣無嬲：同佢一直係同事

2017-03-20 列印
■定欣一聽到記者問題就笑笑口話無嬲展鵬，「嬲佢啲乜？一直都係同事關係，新聞還新聞，事實還事實。」
■胡定欣同陳展鵬經常情侶檔現身搵錢，男方仲承諾陪女方去旅行。
■單文柔今年26歲，係16年港姐十強佳麗。
■着到好靚嘅定欣好受小演員歡迎。
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        昨日，胡定欣為劇集《深宮計》開工，對於陳展鵬趁住佢出Trip約會落選港姐單文柔山頂吃外賣談心一事，定欣笑笑口話無嬲，更強調成件事都唔關佢事，兩人從沒單獨約會，一直只係同事關係，更加唔使對方請食飯賠罪。

        定欣認為作為同事唔應該表達太多意見，並稱與對方合作拍劇獲觀眾受落好開心，坦言藝人捱更抵夜先可以完成一部劇，焦點應放在藝人的表現。而展鵬說連累她不好意思，問到係咪要展鵬請食飯賠罪？定欣表示不用，最緊要展鵬無事。

單身努力工作

  問到感情生活，定欣坦認無拍拖，最近就忙拍攝《深》劇，最難得忙中度到期到吉隆坡為長期客戶拍護膚品廣告。問她成為視后有沒有調整薪酬？她笑謂：「我諗有啩！薪酬問題交由公司處理，最重要是廣告客戶支持。」

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