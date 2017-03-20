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﻿陳浩民自嘲鑑賞力低 唔覺《美女》有斷背情節

2017-03-20 列印
■陳浩民話小朋友睇戲無被野獸嚇暈。
■陳琪亦有帶仔女出席。
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  陳浩民一家六口及陳琪與三名子女等出席《電影舞蹈工作坊表演暨「美女與野獸」電影欣賞》活動，由於真人版《美女與野獸》被指有斷背情節，有學校甚至發信叫家長罷睇，作為爸爸的的陳浩民就話自己冇收過信，但其實佢已睇過該片，唔覺得有問題。

  陳浩民仲自嘲可能鑑賞力低睇唔到暗示情節，不過，如果早知就唔會畀子女睇。問到係咪抗拒同性戀劇情？他說：「多一事不如少一事，免得麻煩。」對於張衛健重返TVB拍劇，他坦言一向都話會返去，只係檔期夾唔到，總之隨時等無線召喚，佢又指今次以家長身份出席活動並沒收酬勞。他說：「人哋畀機會個女上台表演，仲收人錢咩？多謝都嚟唔切。」
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