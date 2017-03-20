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﻿華仔上載短片報告康復進度

2017-03-20 列印
■華仔上載了一段牛仔Look背影片段，疑是其出事的廣告。
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　　劉德華今年1月在泰國拍攝廣告時不慎墮馬受傷，在養和醫院留醫50幾日，近日才回家休養。在華仔的官網上，前晚就有報告其康復進度，華仔以「硬朗」為題，撰文寫上：「每一天、坐久一點點，每一天、站久一點點，會有一天，向前邁出第一步！我、硬朗！」

　　除了文字外，華仔更上載了一條5秒的短片，在片中只見到華仔的背影，以一身牛仔Look單手托槍行出馬房，夠晒型仔。而這段短片不禁讓人想到會否是其出事前所拍的廣告片段呢？而粉絲們見到偶像的撰文，紛紛留言祝福，希望對方快點可以跑跑跳跳。
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