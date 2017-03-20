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﻿黃耀明歡迎關淑怡捧場睇騷

2017-03-20 列印
■明哥、達哥與步操樂團及舞者綵排。
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　　達明一派將於本月23日至25日於紅館舉行演唱會，昨日二人與近60人的步操樂團及舞蹈員進行綵排，見劉以達有時要舞蹈員帶着走，問是否怕忘記舞步？他笑說：「記不到都要記，那麽多人看着，（怕行錯位？）有人會推我行的。」黃耀明說舞步尚算易記，不用左轉右轉。

　　談到關淑怡近日涉嫌刑恐被捕後獲釋，明哥表示近日較少聯絡對方，從報道上知悉對方的事，問會否邀請她來睇演唱會？他說：「任何人都會請，亦歡迎她來呢！」
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