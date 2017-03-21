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﻿Sammi拍MV拍到喊 安仔笑言靠誤入廣告攻日本

2017-03-21 列印
■食得好清嘅安仔話最喜歡青紅蘿蔔，而如果開通宵，寧可捱餓都唔食嘢。
■為鼓勵情緒病患者，Sammi首次作曲。
■Sammi大讚蔡德才編曲鬼斧神工，林夕嘅詞錦上添花。
■Sammi同Ellen強調流眼淚同呼叫都係發洩情緒嘅表現，係自然流露。
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        許志安為代言兩年的健康產品拍攝平面廣告，自言好注重健康嘅佢唔使開工會以生果、沙律及菜湯為主食。佢承認老婆煮新菜佢負責試食，仲話最難忘老婆第一次為佢下廚同埋整過難食嘅餸。

        對於兩公婆早前去日本旅遊誤入廣告一事，安仔笑言平時對鏡頭好敏感，去旅行先鬆懈咗。「不過條片得到許多Like，巧合事變美事。」安仔仲話想乘機打入日本市場。對於關淑怡涉官非，安仔稱跟對方是點頭之交，希望對方無事。

  許太鄭秀文同盧凱彤之前曾受情緒病煎熬，為鼓勵情緒病患者跨過難關，二人合作為「好心情@HK」活動創作活動主題曲《衝過去》。 Sammi在MV內，被象徵壓力和枷鎖的布帶纏住，她不斷掙扎，最終成功衝出去。拍攝MV當日，身在台灣的Ellen專程返港探班，見到Sammi投入到喊時亦深受感動。
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