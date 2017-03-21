 Advertisement
  • 2017年3月21日 星期二
  • 26º
  • 73%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 娛樂

﻿楊冪現身母嬰健康院 劉丹話未收到好消息

2017-03-21 列印
■丹爺話對於再抱孫一事，唔到佢話事。
■邵珮詩（左）無否認新戀情，還透露對方是圈外人。
Previous Next

　　出席《愛.回家之開心速遞》慶祝播映1個月派對活動的劉丹表示，劇集暫定拍攝180集，問到會否忙拍劇而無時間湊孫？一提起個孫就開心嘅丹爺話︰「有時間，唔使拍通宵戲，返屋企見到孫女食飯，佢叫爺爺Good Evening，幾開心！」

　　有指新抱楊冪現身母嬰健康院而傳有喜，丹爺即說去母嬰保健院未必有喜，捱得辛苦去檢查身體都應該，他強調暫時未收到好消息，總之下一代有自己的計劃，唔會開聲催。另蘇韻姿透露剛切除口水腺瘤，化驗結果證實是良性，現時右邊頸位置有用去疤貼，以免不連戲要多穿樽領衫。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd