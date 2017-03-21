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﻿阿倫籲關淑怡努力工作自救

2017-03-21 列印
■阿倫坦言多次勸關淑怡放鬆一點。
■關淑怡又捲入負面新聞。資料圖片
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　　譚詠麟（阿倫）前晚出席活動時，提到關淑怡涉刑恐及普通襲擊罪被捕後獲釋，剛由外地返港的阿倫表示沒有聯絡對方，他說︰「給她一點時間，讓她想清楚究意想點。」對於有指關淑怡財困，阿倫直言珠江三角洲近億人口聽廣東歌，加上她有實力又有粉絲，應該的起心肝把握這些機會。

　　阿倫表示不知道關淑怡有甚麼事想不通，「不知是甚麼心結，其他人幫不到她，要靠她自己想通。」談到曾志偉聯絡過關淑怡，阿倫笑說︰「（有傳）是他（兒子）個老竇嘛！」可會勸勸對方努力工作？阿倫說︰「已經不是今時今日的事，說了很多次，叫她放鬆；大家（指記者）也是朋友，並非個個都對你不好，看事物要換轉角度。」
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