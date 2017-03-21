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﻿劉華墮馬廣告燒槍百發百中

2017-03-21 列印
■華仔的牛仔Look廣告出街，獲粉絲大讚好型。
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　　劉德華年初在泰國拍攝廣告時墮馬受傷，導致盤骨撕裂，留醫近兩個月後於本月初出院繼續休養。日前華仔在官網上載了5秒廣告短片，讓歌迷看見他「識行識走」的模樣。

  這段廣告片昨日終於曝光，只見華仔以牛仔Look示人，開場時更是大特寫其型英帥樣子，其後再見到華仔扛着長槍，到空地上射飛靶，百發百中！片段尾聲配以華仔悠閒地坐在木欄，蹺起雙腳，未見有馬匹登場。
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