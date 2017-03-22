﻿低調來港睇畫展 太陽被粉絲捕獲

韓國天團BIGBANG成員太陽，近日被粉絲發現他來了香港，由於事先沒有公開行程，相信是私人性質來港。而太陽昨日在其Instagram上載了一張油畫照及一張他在看油畫的照片，原來他今次來港是為了看藝術展，由於香港正舉行兩個藝術展，對藝術有興趣的他特地來港欣賞，有粉絲收到風後，立即到中環展開「追捕」，終於發現了太陽的行蹤，亦有粉絲拍到他在餐廳與幾名外國人談天的照片。



此外，太陽隊友G-Dragon早前為波鞋品牌拍攝的宣傳照曝光，照片貫徹其潮人本色。