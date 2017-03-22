﻿《溏心3》同34E咪神親熱 黃宗澤爆陳偉琪上身只剩「砵仔糕」

昨日，夏雨、李司棋、關菊英、黄宗澤(Bosco)、鄭希怡(Yumiko)及馮盈盈等為TVB五十周年台慶劇《溏心風暴3》拜神。劇中，飾演有米闊少的Bosco與廿多位女藝員有感情戲，他大爆其中一場與34E咪神陳偉琪的親熱戲，因膠紙穿崩，對方上身只脫剩「砵仔糕」(隱形胸墊)，場面好尷尬。



《溏心3》孭重飛的Bosco艷福不淺，大爆與陳偉琪的一場親熱戲，對方好搏又敬業，因拍攝時膠紙穿崩，她上身只脫剩「砵仔糕」。Bosco直言作為男演員亦覺得尷尬，但拍戲不是「抽水」，唔敢低頭望。問到與其他女演員的「愛情動作」戲是否陸續有來，Yumiko即笑Bosco有份投資，原來劇中她與Bosco都有互相挑逗戲份。不過Yumiko表示做媽媽後不會有包袱，也不需向老公備案，更不會禁女兒睇。另外，22歲的應屆港姐冠軍馮盈盈與Bosco亦有挑逗鏡頭，她說作為專業演員要放下港姐形象。