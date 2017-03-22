﻿樂基兒自嘲愈做瑜伽愈肥

昨日，樂基兒（Gaile）和崔碧珈為ViuTv節目《晚吹-捲上你的床》進行錄影，兩女為配合大會主題，同以睡衣示人。節目中，問Gaile「如何面對有報復心的情人」，她稱年輕時會激動，但人大了就無所謂，且每次分手亦與第三者無關。問她可有跟現任男友Ian鬧交？Gaile表示沒有，但有頂頸，不過自二人一齊做瑜伽後改變了很多，但笑說愈做瑜伽卻愈肥。追問她過往有無跟前夫黎明吵架？她表示只是意見不合，又爆當年自己中文唔好，會聽唔明黎明的說話，而前夫會中英夾雜與她溝通。