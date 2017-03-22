 Advertisement
  • 2017年3月22日 星期三
  • 19º
  • 89%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 娛樂

﻿樂基兒自嘲愈做瑜伽愈肥

2017-03-22 列印
■崔碧珈穿Deep V睡衣晒事業線。
■樂基兒謂人愈大愈不會浪費時間鬧交。
Previous Next

  昨日，樂基兒（Gaile）和崔碧珈為ViuTv節目《晚吹-捲上你的床》進行錄影，兩女為配合大會主題，同以睡衣示人。節目中，問Gaile「如何面對有報復心的情人」，她稱年輕時會激動，但人大了就無所謂，且每次分手亦與第三者無關。問她可有跟現任男友Ian鬧交？Gaile表示沒有，但有頂頸，不過自二人一齊做瑜伽後改變了很多，但笑說愈做瑜伽卻愈肥。追問她過往有無跟前夫黎明吵架？她表示只是意見不合，又爆當年自己中文唔好，會聽唔明黎明的說話，而前夫會中英夾雜與她溝通。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd