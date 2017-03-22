 Advertisement
  • 2017年3月22日 星期三
  • 19º
  • 89%
熱門： 特首選戰食肉菌廢物收費﻿器官移植郭富城

日報新聞 > 娛樂

﻿子華遇黃日華憶趣事

2017-03-22 列印
■黃子華(右)日前首次與黃日華合作拍廣告。
Previous Next

  棟篤男神黃子華拍攝的新廣告短片曝光，片中子華除像開talk show大講「人人都係咁，你敢唔敢唔係咁？」等金句。另一驚喜則是當「黃子華」遇上「黃日華」，「雙華」首次碰面，子華自爆當年曾被一位鄰居婆婆認錯是黃日華，對方還說出一大堆黃日華有份主演的劇集，令他不懂招架。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd