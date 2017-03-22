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﻿50歲小齊笑言「唔跌得」

2017-03-22 列印
■小齊憑《樹大招風》爭帝。
■水原希子亦有出席。
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　　任賢齊、水原希子、甘比（陳凱韻）等昨出席一日本運動品牌新店開幕活動，當記者着小齊跟甘比合照時，他愕然反問：「真係得㗎？」

　　憑《樹大招風》問鼎昨晚亞洲電影大獎影帝寶座的小齊表示，不會以戲中角色「葉國歡」的造型現身紅地氈，「唔想太刻意。（攞埋支AK47上陣？）留番下次金像獎先，哈哈！」現年50歲的小齊亦自覺已「唔跌得」，將減少玩極限運動（X Game）。
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