﻿新作率先睇 拍《拆彈專家》搏晒命 華仔為救佳人 英雄上身

55歲的劉德華1月17日於泰國拍代言廣告時不慎墮馬受傷，在養和醫院留醫50幾日，近日已回家休養，日前他更以「硬朗」為題，在官網發文及片報平安。其實華仔監製和主演新作《拆彈專家》，同樣盡顯他「硬朗」一面，為解大家對華仔單思之苦，本報率先帶大家睇這套新作精采劇情。話說華仔飾演的「拆彈專家」與恐怖份子大鬥法，連累背後女人被綁手榴彈。華仔戲裏戲外一樣英雄上身，對飾演其女友的內地女星宋佳，處處照顧，真係好鬼man㗎！好想做宋佳囉！



投資超過1.8億的警匪動作片《拆彈專家》將於4月上映，該電影以警匪大鬥法為主題，當中不乏槍戰及爆破場面，不過演「拆彈專家」的華仔除了與恐怖份子激戰連場外，一樣有機會跟內地女星宋佳談談情。



監督被綁過程



其中一幕宋佳被恐怖份子捉走，並綁上手榴彈困於的士車尾箱，情況危急。拍攝當日，華仔與宋佳先拍攝手榴彈爆炸場面，狂奔時為求拍攝順利，爆破時間沒誤差，二人事前多次排練走位，最後更毫不錫身，飛身跌落地完成鏡頭。



其後再拍攝宋佳被綁在的士車尾箱戲份，為求達到最佳效果，華仔親自監督宋佳被綁過程，還與宋佳研究被綁起的姿勢，期間華仔擔心索帶會整傷宋佳，更親自為對方索起手腳及用毛巾塞口。由於拍攝當日天氣炎熱，向來很照顧人的華仔，怕困在密封車尾箱內的宋佳會暈倒，他和劇組工作人員都非常緊張，每次拍畢鏡頭即上前慰問，而宋佳則未有投訴，表現專業。



對感情有承擔



提到宋佳於戲中愛上一位高危職業的男人，經常為男友擔心，華仔直言跟現實一樣這是女生的選擇，他說：「我成日覺得一係你唔選擇，你選擇咗就要面對，今日你可以唔選擇一位英雄做你嘅男人，而做英雄嘅亦可以唔需要有女人，但當你決定咗，就要為呢段感情付出，而戲中係一對比較成熟嘅人嘅愛情故事。」至於與宋佳繼《特工爺爺》後再次合作，華仔坦言大家拍攝時非常開心，並大讚對方︰「佢係一位好有厚道嘅演員，即係佢演出可以有唔同層面，佢可以演得好粗魯，亦都可以好有貴氣，有學識同修養，她係一位非常全面嘅演員，拍攝時做到唔同嘅要求。」



撰文：杜淑霞