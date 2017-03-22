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﻿繼續勤力

2017-03-22 列印
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　　華仔雖然暫時未能站起來，但出名勤力的他，休養期間無損他工作狂的本色，據知他仍有為演出或製作的作品出謀獻策。繼《拆彈專家》後，華仔作品仍會陸續有來，好似早前海報已曝光的《熱血合唱團》，以及跟Fox合作的劇集《香港華爾街》，相信他在休息期間依然要動腦筋。

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