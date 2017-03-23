﻿否認孔劉介入戀情 金高恩申河均證實分手

憑韓劇《鬼怪》而人氣急升的女星金高恩，去年8月被爆戀上大她17年的男星申河均，但昨日韓媒報道25歲的金高恩和42歲的申河均已於上月底分手，雙方的事務所其後承認「分」訊，指兩人因繁忙的工作行程，以及戀情曝光後承受不少壓力，已於上月底分手，結束8個月的戀情。



金高恩被指搭上《鬼怪》拍檔孔劉而跟申河均分手，她和孔劉曾被目擊在江南一家餐廳約會。而她於上月又突然刪除在Instagram的部份照片，只上載《鬼怪》的劇照，當中包括穿上婚紗對着孔劉甜笑的照片，又或是上載拍攝《鬼怪》時與孔劉、劉寅娜的合照，因此網友猜測金高恩戀上孔劉。不過金高恩的事務所昨已否認她與孔劉的戀情，澄清她跟申河均分手，與其他人無關，跟孔劉只是工作夥伴。資料圖片



