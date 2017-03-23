﻿《被告人》結局收視又升 池晟拉隊沖繩慶功

人氣韓劇《被告人》前晚播出大結局，收視雖然未能如外界猜測的衝破30%，但亦比上集的27%仍上升1.3%，以28.3%收尾，成績驕人，從開播以來一直站穩同時段劇集冠軍。劇中演員池晟及Yuri等昨早現身機場，飛往沖繩展開慶功之旅。趙在允在網上公開跟嚴基俊、Yuri及池晟在機上的合照，並寫道︰「我們會平安回來的。」



池晟昨亦透過事務所發表劇集播畢的感受，「不知是否因為電視劇內容和朴正宇這角色，這次劇終不足以用『既痛快又難捨』來表達，這段時間不容易，因為用心理解，去演繹非常深入和困難的角色。」而接檔《被告人》的是池晟妻子李寶英主演的《悄悄話》。網上圖片