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﻿新水着寫真令網友失望 F Cup綾瀨遙上圍縮水

2017-03-23 列印
■綾瀨遙新寫真的水着照平平無奇。網上圖片
■剛出道的綾瀨遙擁有F Cup身材。資料圖片
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　　明日就32歲生日的日本人氣女星綾瀨遙一直擁有令人羨慕的F Cup身材，昨日宣佈下個月將推出全新寫真集《BREATH》，令人期待。

　　綾瀨遙事隔兩年再出寫真集，特別飛到夏威夷取景，希望營造旅遊時的休閒感覺。而在最先公佈的寫真照片中，有綾瀨遙趴在衝浪板上大笑，又悠閒的在咖啡店發呆照片，展現出她真性情的一面。當中亦有其在沙灘的水着照片，但照片甫曝光，立即被網友追問：「遙妹的F Cup去咗邊？」原本出名好身材的綾瀨遙上圍竟變得平平無奇，與以往相比，F Cup離奇縮水，令網友失望。
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