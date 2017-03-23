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﻿田蕊妮拍廣告一人演三角呻有難度

2017-03-23 列印
■《迷》劇為阿田帶嚟好多賺外快機會，廣告外還有數之不盡的登台。
■繼《迷》後，阿田同坤哥再於新劇《誇世代》合作。
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　　在劇集《迷》中爆Seed演技被網民狂讚，但田蕊妮近日為口腔護理品牌擔任代言人竟然話︰「代言唔易做。」因為阿田喺廣告中要跟兩個布公仔一齊做對手戲，睇落好易，原來好有難度。

　　阿田一次過要控制兩個公仔，同一時間飾演『田妹妹』及『阿元』，一人演繹三種唔同聲線，仲要好激動咁講對白，阿田話完全係挑戰自己極限，「當日收工，幾乎失聲，但好好玩！」最搞笑係坤哥睇過製作花絮後大膽在社交網站留言，想阿田介紹「田妹妹」畀佢識，結果，當然係食檸檬啦。
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