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﻿唔知陳展鵬拍拖 香香︰同佢唔太熟

2017-03-23 列印
■王馨平表示仍未聯絡到關淑怡，指寶麗金唱片公司嘅好友們都會出手幫助。
■香香婚前努力Keep Fit，有Fans投訴偶像太瘦，勸佢增肥。
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　　岑麗香昨日出席美容公司開幕活動，對於陳展鵬被傳媒踢爆拍拖講大話？香香表示唔知道，雖然喺公司見過，但同對方唔太熟。對於TVB藝人拍拖會唔會影響事業？香香笑稱，「自己對傳媒交代拍拖時都有啲緊張，不過而家觀眾同客戶都會接受，所以展鵬戀情係真係假都會支持。」

　　同場出席的王馨平早前以超性感開胸裙為《博愛歡樂傳萬家》演出，之後收到8宗投訴指她穿著太暴露。

  Linda話唔會唔開心，因為每件事都有正反兩面。
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