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﻿爆袁偉豪新劇狂騷肌 黃翠如唔會迫男友操大隻

2017-03-23 列印
■Ben透露有場戲要保護翠如而甩褲，更令Pat Pat曝光。
■周柏豪同阿Ben原來識咗超過15年，尋日朝早仲約埋一齊跑步。
■三哥話呢幾日會去探劉德華，「知道佢康復進度唔錯，相信好快會出來同大家見面。」
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  前晚，黃翠如、袁偉豪、苗僑偉、周柏豪等出席《使徒行者2》煞科宴。翠如忍唔住大爆袁偉豪在劇中頻頻騷爆肌，搞到自己都唔敢性感上陣，因為唔想被比較，之後佢仲話唔會逼男友蕭正楠操肌，笑言每人都有唔同市場。

  自嘲年紀大的三哥在劇中飾演從前是飛虎隊、現已轉職為O記的探員。三哥表示雖然拍《使》劇拍足5個月但完全不辛苦，相信之後拍攝新劇《飛虎極戰》會辛苦好多。「新劇5月開工，要喺最熱嘅暑假拍攝，大家都要做足心理準備。」
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