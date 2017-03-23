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﻿阿嬌讚好吳彥祖 爆霆鋒超有錢

2017-03-23 列印
■想知阿嬌點解唔肯借錢畀馮德倫，要睇節目了。
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  近日跟內地富二代傳緋聞的阿嬌(鍾欣潼)為內地網絡節目《愛in思談》錄影，主題圍繞金錢同愛情，主持人提到她出道至今好好運，曾跟謝霆鋒、古天樂、鄭伊健、吳彥祖及馮德倫等眾多圈中型男合作。主持人問她如果謝霆鋒、陳偉霆、吳彥祖及馮德倫四人同時問她借錢，會借給誰？阿嬌答得爽快：「我會借畀吳彥祖，一來霆鋒超有錢，唔使我借，另外，我跟吳彥祖合作過，佢超好人。另外兩位我唔會借。」
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