至於王菀之（Ivana）亦拖老公Eric So恩愛到場，薄施脂粉的Ivana出發欣賞預展前，更在社交網站公開「四美圖」與粉絲分享她所畫的昆蟲、恐龍的畫像，以求可早日參展，非常搞笑。
群星搶先睇藝術展 富婆趙薇素顏捧場
至於王菀之（Ivana）亦拖老公Eric So恩愛到場，薄施脂粉的Ivana出發欣賞預展前，更在社交網站公開「四美圖」與粉絲分享她所畫的昆蟲、恐龍的畫像，以求可早日參展，非常搞笑。
漏夜上山救迷途男女 消防總隊目 墮崖殉職
英勇消防總隊目為拯救一對霧中迷途的男女登山者，犯險登上馬鞍山吊手岩，通宵營救，失足墮下八米深山坡，重傷昏迷。經約十小時救援，他由直升機送院，惜返魂乏術，英勇殉職，遺下妻子及一名六歲兒子。
2017-03-23
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國足今主場迎戰南韓 長沙動員8000警防亂
俄羅斯世界盃亞洲區外圍賽近日進行，國家隊今晚在長沙市主場迎戰韓國隊，受薩德事件影響，內地民眾掀起激烈反韓情緒，當局擔心國足一旦無法晉級會觸發球迷騷亂，昨下令禁止公眾場所直播賽事，警方則動員八千警力部署...
2017-03-23
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刀手襲警開車撞人群 西敏寺恐襲最少24死傷
英國倫敦國會區發生恐襲，當地媒體報道，有人開車在西敏寺橋上撞向行人，初步消息，最少四人死亡，二十人受傷。行兇者再開車撞向國會圍欄，他其後步出車外闖過圍欄，持刀襲擊警員，其他警員開槍還擊，據悉，一名警員...
2017-03-23
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九龍塘豪宅交投稍升 造價屢創新高
二手樓市近月市況甚佳，造價屢創新高，九龍塘豪宅市場亦不例外，其中逸瓏錄得逾億元大額交投，價錢較對上一宗同類型成交高出超過一成。大屋苑樓價高企兼匙盤愈來愈少，促使買家轉投成交疏落而難以參考造價的單幢及細...
2017-03-23
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未來增派息機會高 長和賺330億 樓價難跌
長和系旗艦長和（001）及長實地產（1113）去年齊齊增加派息。長和股東盈利升6%，賺330億元，勝市場預期，每股末期息增5%，至1.945元；長實盈利為194.15億元，升13%，每股末期息增9%，至1.15元。主席李嘉誠指出，未來增加派息的機會較大。長和聯席董事總經理霍建寧則指，歐洲電訊業務是未來長和盈利增長的火車頭，正在歐洲物色併購機會。長和在業績前微跌0.5%，收96.45元，長實則跌1%，收53元。 長和系去年重組之後，長建未能合併及私有化電能。長實副主席李澤鉅指出，目前未有再合併電能的計劃。以早前收購澳洲Duet資產為例，如果當時長建和電能成功合併，便不...
2017-03-23
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納比救亡 長城抗虎
中國在世界盃亞洲區外圍賽A組只得兩分包尾，接掌帥印四個多月的納比明白要出線，今晚在長沙作東鬥南韓許勝不許和。然而，國足僅得防線較可靠，納比扭盡六壬也只能靠長城力抗太極虎。（now671台今晚7:35直播） 中國要在餘下五輪兩主三客場爭取躋身三甲，主帥納比直言今仗不容失分：「要保進軍世盃夢想，今仗必須取勝。由我上任的首天就強調要放下壓力及恐懼，捍衛十四億國民尊嚴！」 然而，中國歷來在A級國際賽與太極虎交手只得一勝十二和十八負，而且多名鋒將正鬧入球荒，國足要求勝無疑不切實際。幸好，納比調教後防有一手，今仗勢重用馮瀟霆、張琳芃等曾經合作的恒大子弟兵，築起長城抗韓。 太極虎...
2017-03-23
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驚現開頂LaFerrari法拉利會 30載大巡遊
香港法拉利車主會為慶祝成立30周年，同時慶賀品牌誕生70周年，上周日（3月19日）舉行了大型巡遊派對，70輛不同年代法拉利雲集赤鱲角亞洲國際博覽館。廠方隆重其事運來一輛全球限量209輛的LaFerra...
2017-03-23
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夜蒲玩到癲 34E DaDa任攬任摸被胸襲
28歲的DaDa陳靜，出道時憑34E胸器俘虜宅男，近年就封胸揀戲拍，十級低調。日前，她憑電影《此情此刻》赴美國三藩市參加「第35屆三藩市亞美電影節」，返港後即約好友蒲蘭桂坊。當晚，女神Lace top...
2017-03-23
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社論——「行山盲俠」害己害人
昨天一名消防總隊目在拯救兩名行山者期間，失足墮崖，送院不治，他捨己救人的英勇表現，令人尊敬。這宗慘劇，原可避免，只要兩名行山者做足登山準備，不盲目犯險，便可以減少自己遇事的機會，也不用消防處勞師動眾在險要環境救援，連累消防總隊目殉職。 消防員透露，一男一女行山者前天傍晚「摸黑」登上馬鞍山吊手岩，該山嶺被列為第四級難度路徑，僅次於最危險的第五級，兩人又不依正常路途前進，結果在霧中迷路，身陷險境。兩人的行為，惹起質疑，為何入夜摸黑上山？明知身在四級難度山徑，為何不走正途，減少出事機會？兩人有沒有攀登陡峭山坡的經驗？有沒有適合的行山裝備？是否了解自己體力能否應付？一連串問題，只有...
2017-03-23
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莫雷拉三W奪瓶壯行色
昨晚有兩項錦標舉行，結果跑馬地銀瓶由方廄「萬馬飛騰」大熱掄元，騎者莫雷拉另贏「線路神駒」、「麯院風荷」，前往杜拜前三W壯行色，並且成為騎師王。至於另一錦標香港交易所盃，則由潘頓策騎賀廄「真先生」勝出，...
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