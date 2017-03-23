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﻿群星搶先睇藝術展 富婆趙薇素顏捧場

2017-03-23 列印
■王菀之與老公Eric拍拖到場。
■趙薇專誠來欣賞預展。
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　　第五屆巴塞爾藝術展（Art Basel）於今日起一連三天在灣仔會展舉行，昨日的貴賓預展則邀來城中名人率先入場欣賞，包括吳建豪、楊崢、麥浚龍（Juno）攜女友Janine等。坐擁億萬身家的趙薇昨午專誠來看預展，不過其一身簡約裝扮，以牛仔褲襯波鞋，並戴上太陽眼鏡遮素顏現身，但依然難掩略見浮腫的面容。當趙薇見到傳媒拍照，仍大方向鏡頭揮手，非常親切。

　　至於王菀之（Ivana）亦拖老公Eric So恩愛到場，薄施脂粉的Ivana出發欣賞預展前，更在社交網站公開「四美圖」與粉絲分享她所畫的昆蟲、恐龍的畫像，以求可早日參展，非常搞笑。
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