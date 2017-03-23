﻿早知馬明舞唔掂 心穎：佢最叻踢波

黃心穎、李佳芯、賴慰玲、湯洛雯及鄭俊弘等，昨為宣傳無線劇《與諜同謀》進行攀石訓練，眾女拍合照時玩成一團，非常開心。



心穎透露近年少了運動，以前在外地會跟一班朋友練舞，惟返港後沒有伴陪她習舞，問到可會找緋聞男友馬國明當舞伴？心穎似甚清楚馬明道：「佢跳舞唔叻，（最叻甚麼？）踢波啦！」不過即使馬明為「波牛」一名，但心穎未看過對方踢波，若男友邀請她做觀眾呢？她說：「睇吓有冇時間，都唔會抗拒。」又笑言自己並不女性化，不會穿短裙做啦啦隊，「我應該會食住花生、飲住啤酒，喺場邊大叫『跑快啲』！」



至於湯洛雯則透露為演出《與》劇的間諜角色，而減掉十多磅，「冇可能有一個肥嘟嘟嘅女間諜。」



