﻿臨盆在即去飯局 Kay自豪體重70kg

謝安琪（Kay）日前被指周一入院產女，讓老公張繼聰也急忙澄清Kay未入院，「仍然喺屋企行嚟行去」。預產期為今個月底的Kay，前晚就和另外兩位準媽媽：吳若希與化妝師，以及許廷鏗飯聚，並於社交網分享計埋腹中BB的「七人」大合照！



Kay留言笑謂：「好開心今日參加了歷史性體重高峰會，今日嘅議題：主要係要令到許廷鏗感覺史無前例咁纖瘦輕盈，是次會議是成功的！」她續指多謝許廷鏗作東請食飯，又為自己「成功由43kg增長至接近70kg」而自豪。許廷鏗則以「好驚人的7人合照」來形容，並寫道：「呢個局都算經典；幾位臨盆在即都難得約到出嚟食飯；下次見應該大家肚子都會細返一個碼。」