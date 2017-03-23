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﻿北京宣傳《春嬌》 千嬅樂仔再玩乾冰廁所

2017-03-23 列印
■彭浩翔與樂仔在台上大放笑彈，令千嬅十分開心。
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　　楊千嬅、余文樂及導演彭浩翔昨午在北京出席《春嬌救志明》電影發佈會，三人在現場大談電影前兩集的金句及經典場面，眾人問到平時唱K最鍾意唱咩歌？彭導搶答：「我細個都點唱千嬅嘅歌。」百厭的樂仔加把口：「我都係。」雖然千嬅反擊，但兩個男人已笑到失控。

　　至於男女主角最難忘就係「in 55！W ！」訊息，台上銀幕播出片段時，台下引起一陣騷動。之後兩人還在經典「乾冰廁所」旁合照，彭導及余文樂合力吹乾冰的煙更令千嬅頂唔順。
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