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﻿睇新盤買樓

2017-03-23 列印
■DaDa睇中南昌站上蓋新盤匯璽。
■去年傳DaDa搭上內地首富王健林的29歲兒子王思聰。
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　　近年DaDa的感情狀況成謎，她去年自爆與拍拖數月的台灣男友分手。不過亦有指她去年忽然富貴搬入元朗的YOHO新樓盤，皆因搭上內地首富、萬達集團董事長王健林的29歲兒子王思聰，王父子身家約有2,000億元。DaDa日前被揭入紙睇新地的新盤匯璽。她大方認想買兩房單位，大概800萬，與家人自住。
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