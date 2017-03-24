﻿松本潤被揭「試食」靚空姐

人氣日本組合嵐的成員松本潤，繼被指背拍拖10年的女友井上真央，暗交AV（成人小電影）女優葵司及上原亞依後，昨日又被爆料網揭露，他相約一班樣貌出眾空中小姐到高級居酒屋，參與志在配對拍拖男女的「聯誼派對」散心，擺明又想「試食」獵艷！開P地點更特別選在備有浴室的獨立房間，目的「昭然若揭」！松本亦被指與隊友櫻井翔不和，面對種種負面新聞，松本昨出席代言活動時，就禁止記者問及緋聞問題。



另外，與混血女星Becky去年被爆不倫戀的川谷繪音，與妻子離異後被揭與未成年少女拍拖兼帶該女飲酒，致他被事務所解僱。昨有消息指，川谷將於下月和大公司簽約再戰樂壇。圖：網上圖片