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﻿中森明菜推卻逾50電視節目

2017-03-24 列印
■中森明菜去年復出唱晚餐騷，令不少Fans喜出望外。
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　　80年代日本歌姬中森明菜被病魔困擾多年，去年復出舉辦10場聖誕晚餐騷，有觀眾認為明菜當時已完全回復狀態，以為她會再度活躍娛圈，但做完晚餐騷後又不見她重回幕前，Fans紛再為她的身體健康憂心。昨日有報道指明菜原來已推卻逾50個電視節目的演出邀請，有業界人士透露，每次邀請明菜，她的經理人只會回覆一句「她本人不想上電視」。

　　有電視台職員則爆料，明菜的身體沒有問題，現時在度假中，但她對現身電視熒幕的信心不大，亦只想表演給喜愛她的Fans欣賞，心理狀態似未完全回復。另外，明菜早前推出附有黑膠唱盤的黑膠唱碟套裝。





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