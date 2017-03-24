﻿岑杏賢慶幸未遇過恐襲

岑杏賢昨日與混血名模Danielle現身一商場活動，談到英國前日發生恐襲，曾在英國留學的岑杏賢道︰「自己很幸運，未遇過恐怖襲擊，是幾可怕的事，希望盡快安定下來！」她亦有跟居英的朋友聯繫，他們亦已報平安。



愛下廚的杏賢也想效法Danielle推出烹飪書，「我對炮製甜品有興趣，平時食甜品又怕肥，近日研發一些低糖健康曲奇（計劃開店或出甜品書?）都想㗎，等我研究吓先。」回復單身的杏賢稱未有追求者，現在暫把感情事放下，談到擇偶條件，她說除了專一和疼惜她外，懂下廚的男生亦會加分呢！