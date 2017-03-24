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﻿小方覓新歡：一定要靚女

2017-03-24 列印
■小方落力宣揚珍惜用水。
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  方力申（小方）前晚出席「聯合國2017世界水日」活動，談到曾到訪山區，小方直言價值觀因而有所調整，認為做人應要知足，家人亦感到他有大轉變，認為他工作上要更積極。

小方坦承自己的野心變小了，但會做好本份、認真工作。問到擇偶條件可有影響？小方說：「靚女一定要，但要求高咗，要樸素。本身係呢類人，鍾意香港地道小食。（不接受『拜金女』？）未遇過，會鍾意容易滿足同開心、易O氹嘅人。」

  小方以往做游泳運動員時，每日都要浸水、一日沖三次涼，以為水是唾手可得。他已明白有些地方連潔淨的水亦欠奉，視水像鑽石般珍貴，故小方已改變不少生活習慣及愛惜用水，「以前鍾意浸浴，o依家用花灑5分鐘內沖完涼。」





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