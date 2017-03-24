﻿為向囝囝證明曾是歌手 黃翊 消失樂壇20年復出唱歌

TVB的《流行經典50強》請來一班「上世紀」歌手演出引起好大迴響，其中49歲的黃翊演繹昔日親自作曲填詞的《最愛的你》獲網民激讚。當年曾被喻為「張國榮接班人」的黃翊對突然被討論覺得好不可思議：「因為太耐無唱歌有諗過唔唱，但又想同個仔證明，爸爸以前真係一個歌手嚟㗎。」



黃翊現已轉行經營大排檔，黃老闆每晚着住牛記笠記再束起小辮子開工，由執枱到落單、傳菜甚至倒垃圾一腳踢，接受訪問期間亦不時眼仔碌碌睇住班客人，甚至會突然彈起身，「幾多位呀？埋嚟呢邊啦！今日有豬肺靚湯，仲要唔要海鮮呀?」待客熱誠又貼心。11歲大兒子Wesley話完全唔敢相信爸爸係昔日偶像歌手，黃翊說：「囝囝細個問父母以前做乜職業？我話Daddy以前係歌星，佢聽完半信半疑，就算媽咪陳存正畀以前Daddy嘅相佢睇都無用，話呢個唔係Daddy，所以今次先出嚟唱番首歌。」



囝囝嫌唱得少



黃翊之前亦因信心問題有啲驚，好彩有老婆鼓勵，「因為無唱歌20幾年，所以可以完全放低包袱，當晚震都冇震過，演出好順利好好玩，亦冇諗過有咁好反應，完show後我收到200幾個WhatsApp，好多朋友話：『你掂喎，快啲睇網上留言啦！』坦白講網絡世界同我唔多親近，第一次上網睇留言真係差啲流眼淚，網民大讚我有經歷後唱出另一個感覺，真係講中我心底話，好感動！」問到到場打氣嘅老婆同囝囝係咪好驚喜？「個死O靚仔冇特別反應，仲寸我：『我哋來回用咗兩個鐘，你剩係唱一首歌？』」黃翊強調無打算復出，但求開心過癮，娛樂到大家就心滿意足。他笑說：「最搞鬼仲有人搵我剪綵，又有好多食客拉埋家人落嚟搵我影相，有時去茶餐廳食嘢被拉住集郵，仲打折同請我食甜品，哈！原來做名人咁有着數喎。」



採訪：方騫平