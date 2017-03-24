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﻿54歲有心有力 關之琳約友飯局玩至凌晨

2017-03-24 列印
■凌晨時份，之之飲飽食醉開心離開中國會。
■臨上車前，之之同朋友傾多陣。
■54歲嘅之之仍然好靚。
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  去年同台灣富商陳泰銘離婚後，回復單身嘅關之琳傳出同30歲，韓國男子組合Super Junior-M中國籍成員周覓有非一般感情，之之曾經講過，只要鍾意，姊弟戀絕對無問題，但佢強調，「我仲係單身，無拖拍。」

  日前凌晨，着到好靚，成個人發晒光咁嘅之之同朋友離開中國會，當時正門已關閉，之之同朋友由後門離開，雖然玩足成晚，但臨上車前，之之同朋友再吹多陣水先肯走，其實無拖拍唔緊要，之之有錢有狗狗仲有好多好朋友，一樣快樂。 採訪︰張詠森





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