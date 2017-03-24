﻿「達明一派」紅館騷開鑼

黃耀明和劉以達合組的「達明一派」一連三晚於紅館舉行的《達明卅一派對》演唱會昨晚開鑼，約下午6時半左右，黃耀明跟劉以達均穿上大會T-Shirt現身，並跟一眾台前幕後工作人員進行拜神儀式，祈求演出順利。不過相信劉以達因信仰關係，具體拜神儀式等細節都由黃耀明負責，至切燒豬環節劉以達才參與其中。



達明上次開騷已是2012年，不少歌迷昨早在場館外守候，部份人更帶備燈牌為達明打氣；現場更有歌迷一嗌：「達哥（劉以達）你真係瘦咗好多，好有型呀！」劉以達聞言報以微笑感謝歌迷支持。而達明拜神期間，他們亦有跟現場歌迷揮手以示謝意。