﻿首當「地球一小時」大使 林嘉欣吳鎮宇宣揚綠色生活

林嘉欣和吳鎮宇首度擔任「地球一小時」活動大使，鼓勵大眾從「熄燈」做起，實踐低碳生活，以減輕地球的負擔，早前兩人分別為活動拍攝宣傳照及廣告影時，還分享將環保意識教育下一代的經驗。



一向喜歡接觸大自然的嘉欣，作為媽媽除了兼顧家庭和事業外，日常生活中也會減少耗用不必要資源，她還分享與女兒共同想出的減碳小妙計，「我們會以手作或借用代替購買，發揮創意一同動手自製玩具，培養出凡事不要購買的習慣。」另外，鎮宇則透露傳承自吳媽媽的減碳小智慧，「一直以來，我都是跟隨母親的生活方式，例如不開暖氣、冷氣，在家吃得清淡，多吃蔬菜和簡單的菜式，在外才吃得好一點，一直也很健康。」