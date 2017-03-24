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﻿Pink Lady

2017-03-24 列印
■邊忽似62歲？
■揀得好入神。
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　　無錯，着住一身Pink，好青春嘅青霞又係同陶敏明行街，着住Chloe厚底鞋嘅佢去咗LAVIN睇連身裙，點睇都唔似62歲。
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