﻿Amanda S.聞再婚感緊張

名模Amanda S.與混血男友Sam、台灣型男張孝全，前晚均有出席一藝術展揭幕派對。Amanda透露男友經營配飾生意，問兩人會否結婚？Amanda坦言：「唔知會唔會，我結過一次婚，失敗咗，再睇吓啦！如再婚我有少少緊張，因上一次婚姻好失敗、好心痛。（有傾過？）有傾將來。（對男友有信心？）當然，冇信心冇可能一齊影相。」



首次觀賞該藝術展的張孝全則表示，本身較愛觀賞攝影作品，也拍了很多照片。問他覺得誰最難拍？張孝全說：「沒有，我比其他人幸運，可在拍戲現場拍照，會拍別的演員及工作人員最真實的一面，但沒有最難拍的，我喜歡拍沒意識的鏡頭。（即是偷拍？）是啊！」











