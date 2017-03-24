﻿涉刑恐 關淑怡現身赴警署

關淑怡（Shirley）日前在愉景灣酒店的餐廳，涉刑事恐嚇職員被捕後獲保釋。



Shirley在事發後曾返回酒店，七日以來未見露面，至昨日下午4時許，戴黑超、穿黑皮褸、黑褲的Shirley步出該酒店，同行兩男一女似是律師。Shirley在兩位保安人員開路下，面露微笑，看來神情輕鬆。問她是否搬離酒店及到警署報到？Shirley封口未有回應就登車往大嶼山警署。傍晚6時許，Shirley等乘的士由警署返酒店，同樣只笑不語未有回應提問，但15分鐘後，Shirley又再落樓登車離開酒店。