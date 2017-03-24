 Advertisement
  • 2017年3月24日 星期五
  • 20º
  • 80%
熱門： 吳綺莉殉職恐襲謝安琪腐肉風波

日報新聞 > 娛樂

﻿涉刑恐 關淑怡現身赴警署

2017-03-24 列印
■關淑怡在保安人員開路下步出酒店。
■關淑怡未有回應記者提問。
■關淑怡在車內亦神情輕鬆。
Previous Next

  關淑怡（Shirley）日前在愉景灣酒店的餐廳，涉刑事恐嚇職員被捕後獲保釋。

  Shirley在事發後曾返回酒店，七日以來未見露面，至昨日下午4時許，戴黑超、穿黑皮褸、黑褲的Shirley步出該酒店，同行兩男一女似是律師。Shirley在兩位保安人員開路下，面露微笑，看來神情輕鬆。問她是否搬離酒店及到警署報到？Shirley封口未有回應就登車往大嶼山警署。傍晚6時許，Shirley等乘的士由警署返酒店，同樣只笑不語未有回應提問，但15分鐘後，Shirley又再落樓登車離開酒店。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd