Shirley在事發後曾返回酒店，七日以來未見露面，至昨日下午4時許，戴黑超、穿黑皮褸、黑褲的Shirley步出該酒店，同行兩男一女似是律師。Shirley在兩位保安人員開路下，面露微笑，看來神情輕鬆。問她是否搬離酒店及到警署報到？Shirley封口未有回應就登車往大嶼山警署。傍晚6時許，Shirley等乘的士由警署返酒店，同樣只笑不語未有回應提問，但15分鐘後，Shirley又再落樓登車離開酒店。
涉刑恐 關淑怡現身赴警署
Shirley在事發後曾返回酒店，七日以來未見露面，至昨日下午4時許，戴黑超、穿黑皮褸、黑褲的Shirley步出該酒店，同行兩男一女似是律師。Shirley在兩位保安人員開路下，面露微笑，看來神情輕鬆。問她是否搬離酒店及到警署報到？Shirley封口未有回應就登車往大嶼山警署。傍晚6時許，Shirley等乘的士由警署返酒店，同樣只笑不語未有回應提問，但15分鐘後，Shirley又再落樓登車離開酒店。
「你唔死，我死！」 吳綺莉涉刑恐女兒被捕
藝人吳綺莉再次與女兒爭吵，昨午涉嫌刑事恐嚇而被捕。兩年前吳綺莉疑打女兒吳卓林，涉虐兒被捕，其後母女和解。警方昨日接報，吳綺莉在大坑寓所與女兒吵架，其間有人出言恐嚇：「你唔死，我死！」警員到場調查後，將...
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菲「迷暈黨」洗劫華旅客 受害人大多單獨旅遊
菲律賓近日發生多宗內地、台灣民眾遭迷暈搶劫案，受害人大多是單獨到當地旅遊，期間有菲國女子主動搭訕，對方之後透過食物、飲品等方式迷暈受害人搶奪財物，再將對方遺棄街頭。中國駐菲律賓大使館昨呼籲前往菲律賓旅...
2017-03-24
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英國會外恐襲四死 警全國拘八人調查
英國周三發生孤狼式恐怖襲擊，一名中年亞裔男子驅車在倫敦國會大樓近西敏橋衝向人群，並企圖闖入國會大樓，最終遭警員擊斃，事件造成四死最少四十傷，包括八名法韓遊客，另有報道稱有一名中國遊客受傷。警方已鎖定疑...
2017-03-24
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屋苑錄上車客承接個案
據星島地產網報道，二手屋苑續錄成交，將軍澳天晉IIIA一單位剛以755萬元沽出，呎價約1.4萬元，新買家代付10%SSD稅款入市。中原副分區營業經理伍錦基表示，將軍澳天晉IIIA新錄成交，涉及5A座高...
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申領失業援助人較預期多 候醫保表決 杜指偏弱
美國股市早段反覆回穩，杜指曾升93點，升至20755點。投資者正等待美國國會眾議院稍後對奧巴馬醫保替代方案的表決結果。大市在金融股帶領下靠穩。 杜瓊斯工業平均指數早段曾升93點，至今晨四時收報20656點，跌4點；納斯達克指數報5817點，跌3點。滙控（005）美國預託證價格報63.01港元，較香港收市價升0.01港元；中移動（941）美國預託證價格報87.63港元，較香港收市價升0.38港元。 歐洲主要股市後段亦靠穩，倫敦、巴黎和法蘭克福三地股市升幅介乎0.22%至1.14%。 新屋銷售逾半年高 美國上周的首次申領失業援助人數增加1.5萬人，25.8萬人，多於市場...
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狂牛亮刀壯行「色」
車路士翼鋒柏度洛迪古斯難得獲西班牙教練路柏泰基重召入伍，今晚世界盃歐洲區外圍賽G組主場對以色列，勢全力領軍取勝爭取打入常規陣容。「狂牛軍團」讓球主客和讓兩球「主勝」無問題（有線61、201台周六凌晨3:45直播），串同組意大利「主勝」刀仔鋸大樹。 一六歐洲國家盃後，柏度便再沒有獲西班牙新帥路柏泰基徵召。不過，他今季英超貢獻七球、七助攻，助車路士遙遙領先，成功爭取重返國家隊：「我一直沒有放棄，希望藉今仗表現爭取教練路柏泰基的信任。」 柏度獲重召勢搶韁 柏度的車路士兼西班牙隊友迪亞高哥斯達英超累積入十七球狀態大勇，兩人勢聯手領軍摧毀以色列防線。況且，對手世盃外三連捷，但...
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雙鏡變焦 長氣美攝王
手機界愈來愈多雙鏡頭新機，大玩光學變焦功能，但講到元祖級代表，Asus兩年前推出的ZenFone Zoom早已備有3倍光學變焦能力，近日新推後繼型號ZenFone 3 Zoom，亦迎合潮流加入雙鏡元素...
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老公剪臍帶：兩個夠晒數 40歲Kay剖腹 誕7磅半Karina
現年40歲的謝安琪（Kay）昨午於沙田仁安醫院剖腹誕下重達7磅半的BB女張靖（Karina），為老公張繼聰湊個「好」字；阿聰昨坦言見證Kay生產過程除感動以外，亦覺媽媽偉大，更錫住老婆謂「兩個夠晒數」...
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社論——善用民間智慧 加大住宅流轉量
樓價升不完，小市民望樓輕歎，居屋成為他們唯一上車的希望。新一期居屋將於下周接受申請，昨天房委會向公眾派發申請表格，場面墟冚，工作人員派表派到手軟，反映市民對居屋需求極為殷切。土地短缺，政府要增加居屋產量，並非一時三刻可以做到，如何靈活變通，增加住宅供應需創意政策，昨天往房署取表格的市民，提供了新方向，值得當局研究優化，並探討落實的可行性。 私樓價格貴得令人咋舌，居屋必定爭崩頭。新一期將出售二千零五十多個單位，分別位於彩虹及梅窩，以市值七折定價出售，最平的居屋位於梅窩，僅售一百三十九萬元，交通較為不便，勝在夠平，而在彩虹彩興苑的單位，處於市區，更為矚目，最平單位售二百四十八萬...
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港隊三雄美丹齊練兵
明晚杜拜世界盃賽夜，「誰可拼」、「新力風」和「華恩庭」將兵分兩路，方廄「誰可拼」與摩廄「新力風」角逐金莎軒錦標，「華恩庭」則在直路賽阿喬斯短途錦標單刀赴會。昨晨三駒在美丹馬場操練，方嘉柏偕兒子Rona...
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