﻿老公剪臍帶：兩個夠晒數 40歲Kay剖腹 誕7磅半Karina

現年40歲的謝安琪（Kay）昨午於沙田仁安醫院剖腹誕下重達7磅半的BB女張靖（Karina），為老公張繼聰湊個「好」字；阿聰昨坦言見證Kay生產過程除感動以外，亦覺媽媽偉大，更錫住老婆謂「兩個夠晒數」！



本報記者



謝安琪（Kay）與老公張繼聰育有9歲兒子張瞻，去年暫別樂壇後成功「造人」，於九月宣佈懷有第二胎，BB女張靖（Karina）昨日終於出世！阿聰昨午五時許，現身沙田仁安醫院見傳媒，分享再榮升爸爸的喜悅。



囡囡中文名張靖



阿聰自覺再做爸爸好像也經歷了一個新階段，他透露Kay於下午三時許剖腹誕下重7磅半的BB女，兩公婆早已為囡囡改名張靖，取其有安靜、恬靜的意思；至於英文名則叫Karina，阿聰更自爆此名是囡囡報夢給他選擇，「有一晚發夢見到有個好可愛嘅小妹妹，同我講要叫自己做『Karina』，因為我想同媽咪一樣個名由『Ka』開始。我同Kay當時未知陀仔定女，覺得係囡囡報夢畀我要呢個名，我都好贊成有自己選擇權。」



未計劃何時復工



講到Kay生產過程時，阿聰坦言與太太都非常感動，「太太同囡囡都好叻，好快就聽到喊聲，我今次都再幫手剪臍帶啦，阿公（蘇永康）好叻，一下就搞掂，我剪咗三下！」阿聰續再強調很感動，「（Kay生產時）想表現得硬漢啲，同埋醫生都叫我講吓笑，令太太唔好咁緊張，但果刻我都唔知講乜，只好似小學運動會不停講『加油呀』！」疼惜Kay的他又覺得太太很偉大，「除非科學發展到可以男人代生，我就會生囉，如果唔係都覺得肉赤，兩個夠晒數喇！」對於有傳Kay會停工三年專注照顧家庭，阿聰表示老婆未計劃何時復工，不過見她望住女兒的眼神，相信起碼停工一、兩年，專注湊BB。



另外，Kay順利誕下女兒後，不少星級準媽媽，包括吳若希（Jinny）、楊愛瑾（Miki）、葉翠翠、孫慧雪，以及同為42歲，皆屬高齡產婦的車婉婉與楊采妮的BB亦將陸續出世！