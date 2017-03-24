﻿張繼聰拍廣告重溫湊B

阿聰上次做老竇已有10年之久，好在日前他為「惠氏媽媽」拍攝了一輯短片及廣告，他大讚是個非常好的預習和重溫湊BB的機會，「今次拍攝嘅角色好符合現實生活嘅身份，仲可以邊拍廣告邊預習點樣照顧生完BB嘅太太同初生寶寶。我對上一次湊BB已經係10年前喇！太耐無湊過BB，手勢都生疏咗，好彩今次拍廣告可當作熱身，BB出世就冇咁雞手鴨腳啦！多謝惠氏營養品畀我練習做一個細心體貼嘅爸爸！」



拍照期間，4個月大的童星BB一度放聲大哭，拍攝工作一度叫停，幸得阿聰大顯身手，o氹得BB立即化啼為笑順利拍攝。獲大讚湊B有一手的阿聰，卻否認有獨門心得，「我只係一抱上手就幻想佢係自己就嚟出世嘅囡囡，同時亦有重溫當年抱囝囝嘅感覺，好溫馨好幸福。」



