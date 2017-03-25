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﻿放棄敵對態度 畢安關係好轉

2017-03-25 列印
■安祖蓮娜祖莉及畢彼特關係似有轉機。資料圖片
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　　荷里活超級夫妻安祖蓮娜祖莉及畢彼特，去年9月突然傳出離婚，震驚全球。有指是安祖蓮娜單方面申請離婚，理由是她忍受不了畢彼特對子女動粗。其後二人為了子女的撫養權而對簿公堂，結果6名子女暫時跟安祖蓮娜生活，畢佬要在治療師在場下才能見子女。

　　根據美國雜誌《PEOPLE》報道，離婚後畢安一直沒有直接對話，所有事都透過雙方的律師傳達，但近來二人因為同意將法庭文件申請保密來保護子女私隱，開始有直接對話，而且安祖蓮娜亦讓畢佬多與子女見面，有畢佬的友人透露，現時他已經比之前開心很多，因為不用再與安祖蓮娜保持敵對態度。
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