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﻿帶阿媽玩真人騷 衛詩雅預告三點式迎高溫

2017-03-25 列印
■首次參加真人騷節目的衛詩雅表示，能跟媽咪盡情吃喝玩樂好滿足。
■泰國天氣炎熱，衛詩雅笑言以三點式迎高溫。
■衛詩雅坦言跟媽媽關係好close，連拍拖揀男友都問媽咪意見。
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        衛詩雅最近帶埋媽咪參加奇妙電視真人騷節目《帶阿媽去旅行2017》，兩母女在泰國齊齊歎SPA行夜巿，笑言要跟媽咪盡情吃喝玩樂的詩雅還預告會以三點式上陣，享受陽光與海灘。

        奇妙電視將於今年5月14日開台，連串新節目讓人期待，衛詩雅有份參與的真人騷節目《帶阿媽去旅行2017》亦拍攝得如火如荼，遊走泰國曼谷及華欣兩地，盡情享受陽光假期。

　　詩雅期望透過這次旅程，與媽媽的關係可更進一步，亦不擔心會有矛盾出現，「媽媽思想前衞，今次我哋會去做SPA、逛夜市、行酒莊等，媽媽一向好隨和，唔需要刻意遷就。」詩雅笑言曼谷天氣比香港熱，故已帶備三點式享受陽光與海灘。

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