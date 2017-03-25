﻿帶阿媽玩真人騷 衛詩雅預告三點式迎高溫

早幾日與一位政壇前輩吃飯，他經歷了八十年代中英談判、香港《基本法》的起草、香港回歸，到近年中港政治矛盾尖銳化；也眼見中國在八十年代剛剛改革開放，到現時的急速發展。 對香港的前景有些擔憂，說近年香港人少關心經濟發展，多關心政治，把注意力集中在政治議題。 我話可以扮扮泛民和他討論一下，泛民覺得中央要管死香港，所以要全力對抗。 政壇前輩說，就他所知，中央花在香港的心血，的確比以前多。聽說近日中央領導人關注香港的問題，多過關注特朗普上台之後的中美關係。不過，他認為中央沒有動機要管死香港。 他回想八十年代，中央處理香港問題，有一個很明確的議題，就是要在一九九七年收回香港。在這個明確議...

2017-03-25