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﻿李光洙金鍾國＠RB蒙面抵港

2017-03-25 列印
■RM五位成員將於今晚在亞博館跟粉絲見面。
■蒙面光洙和金鍾國昨午率先抵港。
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　　韓國人氣綜藝節目《Running Man》今晚假香港亞博館舉行粉絲見面會，李光洙、金鍾國、宋智孝三位成員及擔任嘉賓的SKULL於昨午抵港做準備，現場有十多名粉絲專程接機，戴上黑超和口罩的李光洙親切地揮手示意，金鍾國則特意拉下口罩笑對鏡頭，隨後兩人齊坐車離去。至於跟SKULL同車離開的智孝則全程低調，沒太理會鏡頭。
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