﻿壽星仔蕭正楠慘被女友笑「怪人」

蕭正楠前晚四十歲生日仍要開工，為新劇《深宮計》趕工期間不慎受傷，需留家休養的他昨日上載劇中受傷畫面自嘲的同時，冷不防被女友黃翠如出賣，公開他坐着輪椅的片段，還笑他自唱生日歌送自己，寫道：「受傷到醫院還會唱歌的怪人！」



據《深》劇監製梅小青透露，蕭正楠前晚拍攝一場吊威吔戲時不慎扭傷腳，但仍堅持繼續拍攝，為安全着想，小青姐立令同事送他入院檢查，幸好傷勢不算嚴重，昨日留家休養的他不忘自嘲「世事就係咁奇妙，戲裏戲外也弄傷腳了！」



其女友黃翠如迅即在網上平台上載他坐輪椅的片段，片段中看到穿着古裝的蕭正楠「自唱」生日歌給自己，只見其左膝蓋包紮着，而一名男友人於停車場推着他，翠如更寫道：「受傷到醫院還會唱歌的怪人！」