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﻿容祖兒飄逸春裝顯輕盈

2017-03-25 列印
■祖兒的Bra Top性感又可愛。
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  容祖兒最近聯同徐濠縈、林海峰等人為運動品牌拍攝宣傳照，祖兒一身飄逸春裝，被氣球圍繞，盡顯該品牌的輕盈透氣特性，穿上運動Bra Top的祖兒坐在紅唇吹氣沙發上，感覺隨意飄逸；徐濠縈、林海峰則分別以不同型格造型來展示層次感及街頭時尚風格。
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